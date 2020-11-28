28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 1-2 FC Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund'a evinde büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde sahasında 'ü ağırladı. Konuk takım büyük bir sürprize imza atarak bu deplasmandan 3 puanla döndü.

Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Köln deplasmda 'u 2-1 mağlup etti.

Konuk takım Köln'ün gollerini; Skhiri (2) kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise Hazard'dan geldi.

Bu sonucun ardından Dortmund 18 puanda kalırken Köln 6 puana yükselerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Borussia Dortmund 0-1 Köln
GOL | Borussia Dortmund 0-2 Köln

GOL | Borussia Dortmund 1-2 Köln

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