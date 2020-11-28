Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında FC Köln'ü ağırladı. Konuk takım büyük bir sürprize imza atarak bu deplasmandan 3 puanla döndü.

Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Köln deplasmda Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.



Konuk takım Köln'ün gollerini; Skhiri (2) kaydetti.



Ev sahibi ekibin tek golü ise Hazard'dan geldi.



Bu sonucun ardından Dortmund 18 puanda kalırken Köln 6 puana yükselerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

MAÇIN GOLLERİ

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