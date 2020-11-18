18 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hırvatistan 2-3 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz son dakikada güldü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Uluslar Ligi'nde , sahasında ağırladığı , uzatma dakikalarında attığı golle Hırvatistan'ı 3-2 mağlup ederek grubu galibiyetle noktaladı. Ev sahibi takımın golleri 'ten (2) gelirken, konuk ekibin gollerini (2) ve kaydetti.

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta ile , Poljud Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesini yazdırdı.

Ev sahibi takımın golleri 29 ve 65. dakikalarda Mateo 'ten gelirken, konuk ekibin gollerini 52 ve 90. dakikalarda Ruben ve 60. dakikada Joao kaydetti.

Öte yandan Hırvatistan'da Marko Rog, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hırvatistan bu sonuçla 3 puanda kalarak grubu 3. sırada tamamladı. Puanını 13'e yükselten Portekiz ise grubu 2. sırada noktaladı.

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