Hırvatistan 2-3 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, sahasında ağırladığı Portekiz, uzatma dakikalarında attığı golle Hırvatistan'ı 3-2 mağlup ederek grubu galibiyetle noktaladı. Ev sahibi takımın golleri Kovacic'ten (2) gelirken, konuk ekibin gollerini Dias (2) ve Felix kaydetti.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile Portekiz, Poljud Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesini yazdırdı.
Ev sahibi takımın golleri 29 ve 65. dakikalarda Mateo Kovacic'ten gelirken, konuk ekibin gollerini 52 ve 90. dakikalarda Ruben Dias ve 60. dakikada Joao Felix kaydetti.
Öte yandan Hırvatistan'da Marko Rog, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Hırvatistan bu sonuçla 3 puanda kalarak grubu 3. sırada tamamladı. Puanını 13'e yükselten Portekiz ise grubu 2. sırada noktaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları