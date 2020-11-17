17 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İsviçre-Ukrayna maçına corona virüsü engeli!

İsviçre-Ukrayna maçına corona virüsü engeli!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

UEFA A Ligi'nde oynanması beklenen - mücadelesine corona virüsü engeli. Konuk ekipte meydana gelen pozitif sayılarının fazlalığı nedeniyle müsabaka ertelendi.

UEFA A Ligi 4. Grup'te oynanması planlanan - maçı, konuk takımdaki Covid-19 vakaları ertelendi.

Gruptaki 5. maçında Almanya ile deplasmanda karşılaşan ve 3-1 yenilen Ukrayna, karşılaşmanın ardından İsviçre'ye geçmişti.

Yapılan PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ukrayna karantinaya alındı.


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