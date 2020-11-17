İsviçre-Ukrayna maçına corona virüsü engeli!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynanması beklenen İsviçre-Ukrayna mücadelesine corona virüsü engeli. Konuk ekipte meydana gelen pozitif sayılarının fazlalığı nedeniyle müsabaka ertelendi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'te oynanması planlanan İsviçre-Ukrayna maçı, konuk takımdaki Covid-19 vakaları ertelendi.

Gruptaki 5. maçında Almanya ile deplasmanda karşılaşan ve 3-1 yenilen Ukrayna, karşılaşmanın ardından İsviçre'ye geçmişti.



Yapılan PCR testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ukrayna Milli Takımı karantinaya alındı.







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