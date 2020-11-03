03 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Braga 1-0 Famalicao | MAÇ SONUCU

Braga 1 golle 3 puanı kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

'nın 6. hafta mücadelesinde ile Famalicao karşı karşıya geldi. Porteliz devi Braga sahadan 1-0 galip ayrıldı.

'nın 6. hafta mücadelesinde sahasında Famalicao'yu konuk etti. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Riccieli 66. dakikada kırmızı kart görerek Famalicao'yu 10 kişi bıraktı. Bruno Viana 74. dakikada Braga'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Maradona'dan kötü haber! Maradona'dan kötü haber!
Villarreal rahat kazandı Villarreal rahat kazandı
Bayern Münih'e Covid-19 şoku! Bayern Münih'e Covid-19 şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör