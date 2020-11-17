UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, Panzerler karşısında adeta gol oldu yağdı ve mücadeleyi 6-0 kazanmayı bildi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4.Grup'ta liderlik mücadelesinde İspanya ile Almanya karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleye öyle bir başladı ki Panzerler neye uğradığını şaşırdı. İspanya ilk yarısını 3-0 önce kapattığı mücadeleyi 6-0 kazanarak grubunu lider tamamladı.

İspnaya'nın gollerini; Ferran Torres (3), Morata,Rodri ve Oyarzabal kaydetti.

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