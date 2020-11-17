18 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya 6-0 Almanya | (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya Almanya'yı sahadan sildi! Tarihi skor...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

'nin 6. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, Panzerler karşısında adeta gol oldu yağdı ve mücadeleyi 6-0 kazanmayı bildi.

A Ligi 4.Grup'ta liderlik mücadelesinde ile karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleye öyle bir başladı ki Panzerler neye uğradığını şaşırdı. İspanya ilk yarısını 3-0 önce kapattığı mücadeleyi 6-0 kazanarak grubunu lider tamamladı.
İspnaya'nın gollerini; Ferran Torres (3), Morata,Rodri ve Oyarzabal kaydetti.

Hırvatistan 2-3 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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