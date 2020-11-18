18 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa 4-2 İsveç (MAÇ SONUCU - ÖZET)

6 gollü maçta kazanan Fransa
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta , sahasında 'i Giroud (2), Pavard ve Coman'ın golleriyle 4-2 mağlup ederek gruptaki son maçını 3 puanla kapattı. Grubu son sırada tamamlayan İsveç ise B Ligi'ne düştü.

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta ile , Stade de France'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibini 16 ve 59. dakikalarda , 36. dakikada Benjamin Pavard ve 90+4. dakikada Kingsley Coman'ın attığı gollerle 4-2 mağlup etti. İsveç'in 4. dakikada Viktor Claesson ve 88. dakikada Robin Quaison ile bulduğu goller mağluibyete engel olamadı.

Fransa bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek A Ligi 3. grubu zirvede tamamladı. 3 puanı bulunan İsveç ise son sırada yer aldı ve B Ligi'ne düştü.

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