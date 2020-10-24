Burak Yılmaz'dan flaş itiraf! "Beşiktaş'tan ayrılma sebebim..."

Beşiktaş'tan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulüple ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli golcü "Kontrat olarak Beşiktaş'a yük oluyordum, ödemekte güçlük çekiyorlardı. Bu yüzden serbest geldim." dedi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş'tan, Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Lille'e transfer olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz performansıyla dikkat çekiyor. Golcü oyuncu düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Burak Yılmaz'ın o açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ'A YÜK OLUYORDUM!"

Lille'e transfer sürecini anlatan Burak Yılmaz "Beşiktaş'ta kaptandım. İki senelik kontratım, iyi bir hayatım vardı. Bu yaşta böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve beni buna Luis Campos ikna etti. İstanbul'a gelip benimle yüz yüze konuşması bana yetti. Kontrat olarak Beşiktaş'a yük oluyordum, ödemekte güçlük çekiyorlardı. Bu yüzden serbest geldim."

35 yaşındayım, böyle bir maceraya atılmam insanlara garip gelmiş olabilir. Taraftarlara sürpriz olmuştur. Hayatım boyunca üst düzey oynadım. Şu anda da daha üst düzeyde oyunuyorum. Şuan dünyadaki yıldızlara baktığımızda yaşları benimle aynı. Yanlış anlaşılmak istemem ben onlarla aynı seviyede değilim. Benim yaşımdaki dünya yıldızları bana örnek oldu.

"YUSUF ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Sparta Prag'ı 4-1 yenen Lille'in 3 gol kaydeden Yusuf' Yazıcı hakkında da konuşan Yılmaz, "Yusuf sakatlık yaşadı, sakatlıktan dönmeye çalışıyordu çok da iyi döndü. Özgüveni için tamamen böyle bir şeye ihtiyacı var,dı ben perşembe akşamı tamamen öz güvenini yakaladığını düşünüyorum. çok daha iyi olacak." dedi.

Lille teknik direktörü hakkındaki görüşleri sorulan milli yıldız, "Hoca geldiğimden beri bana yardımcı olmaya çalışıyor, ne istediğini anlatıyor. Ben de o bana bir adım geldiğinde ben koşarak gidiyorum. Bu ilişki sayesinde adaptasyonu rahat atlattım. Türkiye ile Fransa arasında tarz farkı var bunu da hocayla net bir şekilde konuşarak bu süreçte anlaştığımızı düşünüyorum. Tabii ki daha çok öğreneceğim şeyler var ve eksiklerim var. Bu iletişimle birlikte bunları kolaylıkla atlatacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Saha dışındaki karakteri ile oyun içerisinde çok farklı iki insan olduğuna dikkat çekilen Burak Yılmaz "Tabiiki saha dışında sakin biriyim, babayım ama saha içinde idman maç farketmeksizin kaybetmekten nefret ederim, bazen hakeme arkadaşlarımızla hararetli tartışmalarımız oluyor ama bu tamamen kazanmak adına, tamamen takımımızın galibiyeti adına sahanın içine girdiğim anda bambaşka bir adam oluyorum." şeklinde konuştu.

Son olarak ligdeki takımlara karşılaşma öncesi nasıl hazırlandığı sorulması üzerine Burak Yılmaz "Hocalarımız bana oynayacağımız takımları bilmediğimiz için defanslarıyla, kalecileriyle alakı videolar yolluyorlar ayrıca takım analizimiz var. Böylelikle oynayacağımız takımı tanımaya çalışıyorum. Nice, iyi bir takım ve saygımız sonsuz ama kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu havamızı bozmak istemiyoruz." dedi.

DİĞER