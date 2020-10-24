24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint-Germain'de (PSG) bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Başakşehir'in rakibi PSG'de pozitif vaka
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

'ndeki temsilcimiz 'in çarşamba günü karşılaşacağı Fransız ekibi 'de bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

H Grubu ikinci haftasında M.Başakşehir'e konuk olacak Fransız ekibi 'de bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından bir futbolcuda koronavirüs tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

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