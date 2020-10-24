24 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer cezası...

Büyük tehlike kapıda! Transfer cezası...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

'de sancılı bir dönemden geçen 'ta sular durulmuyor. Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan , ve 'nun ardından Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby'nin de siyah-beyazlı kulübü 'ya şikayet ettikleri ve FIFA'nın Beşiktaş'a cezası verebileceği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle 'ta maaşlarını alamayan , ve , siyah beyazlıları 'ya şikayet etmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'e dönen Elneny ve şu anda Getafe'de forma giyen Diaby'in de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği kaydedildi.

BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar için FIFA'ya yapılan üst üste şikayetlerin ardından dev tehlikenin kapıda olduğu kaydedildi. Beşiktaş, cezası alabilir.

CEZA NE ZAMAN GELEBİLİR?

FIFA'nın siyah-beyazlı kulübe Avrupa Kupaları'nda oynama ve transfer izni verdiği ama ocak ayındaki ara dönemde FIFA'da beklenen bu dosyaların çözümlenmemesi durumunda bu kez cezanının verilebileceği öğrenildi.

Göreve başladığı dönemder bu yana borçları kapatmak için uğraşan yönetim, şimdi de oyuncuların alacaklarını tahsil etmek için çözüm arıyor.

G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'dan flaş talimat! Zorlanırsanız korkutun Yalçın'dan flaş talimat! "Zorlanırsanız korkutun"
Yalçın'dan Ljajic sitemi! Beni bile solladı Yalçın'dan Ljajic sitemi! "Beni bile solladı"
Welinton'la ilgili çarpıcı sözler! Havaalanına kadar ben taşırım Welinton'la ilgili çarpıcı sözler! "Havaalanına kadar ben taşırım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör