Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer cezası...

Süper Lig'de sancılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Loris Karius, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun ardından Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby'nin de siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettikleri ve FIFA'nın Beşiktaş'a transfer cezası verebileceği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle Beşiktaş'ta maaşlarını alamayan Loris Karius, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho, siyah beyazlıları FIFA'ya şikayet etmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arsenal'e dönen Elneny ve şu anda Getafe'de forma giyen Diaby'in de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği kaydedildi.

BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar için FIFA'ya yapılan üst üste şikayetlerin ardından dev tehlikenin kapıda olduğu kaydedildi. Beşiktaş, transfer cezası alabilir.

CEZA NE ZAMAN GELEBİLİR?

FIFA'nın siyah-beyazlı kulübe Avrupa Kupaları'nda oynama ve transfer izni verdiği ama ocak ayındaki ara dönemde FIFA'da beklenen bu dosyaların çözümlenmemesi durumunda bu kez cezanının verilebileceği öğrenildi.

Göreve başladığı dönemder bu yana borçları kapatmak için uğraşan yönetim, şimdi de oyuncuların alacaklarını tahsil etmek için çözüm arıyor.

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