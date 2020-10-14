Enner Valencia'lı Ekvador Uruguay'ı rahat geçti

CONMEBOL 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ekvador, sahasında Uruguay'ı 4-2 nmağlup etti. Ekvador'a galibiyeti getiren goller Estrada (2), Caicedo ve Plata'dan gelirken, Fenerbahçeli Enner Valencia, takımı adına 2 asist kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

CONMEBOL 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ekvador ile Uruguay, Estadio Rodrigo Paz Delgado'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada Moises Caicedo, 45+4 ve 52. dakikalarda Michael Estrada ve 75. dakikada Gonzalo Plata'nın attığı gollerle 4-2 ma��lup etti. Uruguay'ın golleri ise 84 ve 90+5. dakikalarda penaltıdan Luis Suarez kaydetti.

VALENCIA'DAN 2 ASİST

Öte yandan Ekvador adına ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, 69 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 asist yaparak galibiyete katkıda bulundu.

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