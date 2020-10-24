Sergen Yalçın'dan oyuncularına kritik uyarı! İşte konuşulan 7 konu

Usta hoca bu hataları şöyle sıraladı:

1- OFSAYT TAKTİĞİ: Bu taktiği kesinlikle uygulamak zorundayız. Ancak bu kadar tecrübeli oyuncular olmanıza rağmen halen daha taktiği tam olarak uygulayamıyorsunuz. Savunma hizasında aksaklıklar veriyoruz.