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Sergen Yalçın'dan oyuncularına kritik uyarı! İşte konuşulan 7 konu

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına 7 konuda uyarıda bulundu. İşte siyah-beyazlı takımdaki toplantının detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 24.10.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 13:07
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Sergen Yalçın'dan oyuncularına kritik uyarı! İşte konuşulan 7 konu

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına kritik uyarı! İşte konuşulan 7 konu

Hayati şekilde kendilerine zarar verebilecek 7 ciddi eksikleri olduğunu anlattı. Aynı hataları Denizlispor mücadelesinde yapmamaları konusunda uyardı.

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına kritik uyarı! İşte konuşulan 7 konu

Usta hoca bu hataları şöyle sıraladı:

1- OFSAYT TAKTİĞİ: Bu taktiği kesinlikle uygulamak zorundayız. Ancak bu kadar tecrübeli oyuncular olmanıza rağmen halen daha taktiği tam olarak uygulayamıyorsunuz. Savunma hizasında aksaklıklar veriyoruz.

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına kritik uyarı! İşte konuşulan 7 konu

2- KANAT HÜCUMCULARINA KARŞI SAVUNMA: Kanatlarımızı iyi savunmalıyız. Gidenler çok hücuma çıktıkları için gitti. Ancak savunmadan pozisyon yemeye devam ediyoruz.

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına kritik uyarı! İşte konuşulan 7 konu

3- TEHLİKELİ NOKTALARDA FAUL YAPIYORUZ: Bundan vazgeçin. Dengeli ve dikkatli hamleler yapın. Olur olmaz fauller yüzünden sıkıntı yaşamayalım. Duran toplar başımıza iş açmasın.

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