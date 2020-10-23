23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı'dan paylaşım geldi! "Doğru zaman geldiğinde..."

Yusuf Yazıcı'dan paylaşım! Doğru zaman geldiğinde...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında yaptığı hat-trick'in ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanında Lille'in 4-1 kazandığı mücadelede 3 gol birden atarak karşılaşmaya damga vuran Yusuf Yazıcı, duygularını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.

Maçtan kareleri paylaşan milli futbolcu, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam..." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 7 maçta 4 gole imzasını attı.

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