Yusuf Yazıcı'dan paylaşım geldi! "Doğru zaman geldiğinde..."
Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında yaptığı hat-trick'in ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanında Lille'in 4-1 kazandığı mücadelede 3 gol birden atarak karşılaşmaya damga vuran Yusuf Yazıcı, duygularını sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.
Maçtan kareleri paylaşan milli futbolcu, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam..." ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 7 maçta 4 gole imzasını attı.
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