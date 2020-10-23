23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'den Yusuf Yazıcı'ya özel tebrik! İşte o video

Lille'den Yusuf Yazıcı'ya özel tebrik! İşte o video
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda 'ı 4-1 mağlup eden Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle yıldızlaşırken, Fransız kulübü, sosyal medya hesabından yıldız futbolcu için tebrik videosu paylaştı.

Avrupa Ligi H Grubu'nda dün akşam Lille'in deplasmanda 'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kulübü yayınladığı videoyla tebrik etti. Fransız ekibinin teknik patronu Christophe Galtier de 23 yaşındaki oyuncuya övgü yağdırdı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'ı 4-1'lik skorla geçerken, galibiyetin mimarı milli orta saha Yusuf Yazıcı oldu. Karşılaşmanın 45+1, 60 ve 75'inci dakikalarında attığı gollerle hat-tirick yapan genç oyuncu, Fransa'da günün konusu oldu. 'ın forması ile maçında yaptığı hat-trick'in ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında bir maçta 3 gol atma başarısı gösteren ikinci Türk futbolcu olan Yusuf Yazıcı için kulubü Lille, sosyal medya hesabından video yayınladı.

Yusuf Yazıcı'dan paylaşım geldi! "Doğru zaman geldiğinde..."

HAT-TRICK HATIRASI
Hat-trick yapan futbolcular için maç topunu eve götürmenin gelenek olduğu belirtilen videoda, "Ve tahmin et dün gece Prag'da topu kim götürdü?" diye sorularak Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidişi ve arkadaşları tarafından tebrik edilmesine yer verildi.

CHRISTOPHE GALTIER'DEN ÖVGÜ
Diğer taraftan, Lille'in teknik patronu Christophe Galtier de Yusuf Yazıcı'nın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. Genç futbolcusundan çok memnun olduğunu ve onun adına sevindiğini belirten Fransız çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Yusuf geldiğinde bu kadar iyi durumda değildi ve bir de sakatlık yaşadı. Sonrasında koronavirüs arası. Ancak Yusuf Yazıcı, ona güvenebileceğimi gösterdi. Artık ne yapması gerektiğini daha iyi biliyor, devam edecektir."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yusuf Yazıcı'dan paylaşım! Doğru zaman geldiğinde... Yusuf Yazıcı'dan paylaşım! "Doğru zaman geldiğinde..."
Yusuf Yazıcı tarihe geçti! Arda Turan'ın ardından... Yusuf Yazıcı tarihe geçti! Arda Turan'ın ardından...
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel-Aviv 1-0 Karabağ | MAÇ SONUCU UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel-Aviv 1-0 Karabağ | MAÇ SONUCU
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör