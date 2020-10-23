Yusuf Yazıcı tarihe geçti! Arda Turan'ın ardından...

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 4-1 yendiği mücadeleye damga vurdu. Yıldız futbolcu takımının 3 golüne imza atarak galibiyette önemli rol oynarken, Avrupa'da Arda Turan'ın ardından yabancı takım formasıyla hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sparta Prag ile Lille kozlarını paylaştı. Fransız temsilcisi, rakibini milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı ve galibiyette başrol oynadığı mücadeleyi 4-1 kazanarak Çekya deplasmanında 3 puanla döndü.

Mücadelenin ardından Yusuf Yazıcı attığı 3 gol ve başarılı performansıyla gündem olurken, yıldız oyuncu önemli bir başarıya imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da Arda Turan'ın ardından yabancı takım formasıyla hat-trick yapan ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.

Arda, 2016 yılında Barcelona forması giydiği dönemde Borussia Mönchengladbach ile oynanan mücadelede hat-trick yapma başarısını göstermiş ve yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu olmuştu.

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