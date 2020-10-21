Juventus Merih Demiral'ın bonservisini belirledi! İtalyanlar duyurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Dinamo Kiev'le karşılaşan Juventus'ta Chiellini sakatlanmış ve yerine 19. dakikada temsilcimiz Merih Demiral dahil olmuştu. Milli yıldızımız maçta gösterdiği performansla adından tekrar söz ettirirken, 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağı vurgulandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Juventus'ta, oyuna 19. dakikada giren temsilcimiz Merih Demiral, karşılaşmada gösterdiği performansla gündeme oturmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki stoperle ilgili paylaşımlar yapılırken, siyah-beyazlı kulüp Demiral için "Duvar" ifadesini kullandı.
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yaz transfer döneminde Merih Demiral için de nabız yoklamış ve Çizme ekibine 35 milyon euro'luk bir teklif iletmesine rağmen renklerine bağlayamamıştı.
LEICESTER'IN ISRARI SÜRÜYOR!
İtalyan basınındaki haberlere göre; Leicester City, Merih Demiral'dan vazgeçmiş değil... Ada temsilcisinin genç stoper için devre arasında Juve'ye yeni bir teklif yapılacağı iddia edildi.
Tottenham, Manchester United ve Atletico Madrid'in de radarında olan Merih Demiral'ın 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağı belirtildi.
𝘿𝙚𝙢𝙞𝙒𝘼𝙇𝙇 💪#DynamoJuve #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/NzvKW3cqY4— JuventusFC (@juventusfcen) October 21, 2020
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