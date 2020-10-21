22 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus Merih Demiral'ın bonservisini belirledi! İtalyanlar duyurdu

Juve Merih'in bonservisini belirledi! İtalyanlar duyurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

UEFA ilk haftasında 'le karşılaşan 'ta Chiellini sakatlanmış ve yerine 19. dakikada temsilcimiz dahil olmuştu. Milli yıldızımız maçta gösterdiği performansla adından tekrar söz ettirirken, 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağı vurgulandı.

UEFA G Grubu ilk hafta maçında 'i 2-0'la geçen 'ta, oyuna 19. dakikada giren temsilcimiz , karşılaşmada gösterdiği performansla gündeme oturmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki stoperle ilgili paylaşımlar yapılırken, siyah-beyazlı kulüp Demiral için "Duvar" ifadesini kullandı.

Çağlar Söyüncü ve 'i kadrosunda bulunduran ekiplerinden , yaz transfer döneminde Merih Demiral için de nabız yoklamış ve Çizme ekibine 35 milyon euro'luk bir teklif iletmesine rağmen renklerine bağlayamamıştı.

LEICESTER'IN ISRARI SÜRÜYOR!

İtalyan basınındaki haberlere göre; Leicester City, Merih Demiral'dan vazgeçmiş değil... Ada temsilcisinin genç stoper için devre arasında Juve'ye yeni bir teklif yapılacağı iddia edildi.

Tottenham, ve 'in de radarında olan Merih Demiral'ın 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağı belirtildi.

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