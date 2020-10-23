23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı

UEFA'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük onur!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Sparta Prag karşısındaki 3 gollük performansı sonrası Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele konuk takımın 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı zorlu karşılaşmada 3 gollük performansı ile yıldızlaştı.

Yusuf bu performansıyla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ:

Kaleci: Dominik Livakovic ().

Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

Forvet: Darwin Nunez (), Yusuf Yazıcı (Lille).

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