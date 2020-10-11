11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Norveç 4-0 Romanya | MAÇ SONUCU

Sörloth ve Haaland şov yaptı Norveç farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'de Norveç, sahasında Romanya'yı Erling Haaland (3) ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 4-0 mağlup etti. Norveç adına mücadele eden Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui, ilk 11'de başladığı mücadelede 79 dakika süre alırken, maça yedek kulübesinde başlayan Martin Linnes 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'de Norveç Romanya'yı konuk etti.

Ullevaal'de oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık galibiyetiyle bitti.

Norveç'e galibiyeti getiren goller Haaland (3) ve Alexander Sörloth'tan geldi.

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CİMBOM'UN YILDIZLARI DA SÜRE ALDI

Galatasaray'ın yıldızları Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes de zorlu karşılaşmada süre aldı. Elabdellaoui 11'de başladığı karşılaşmanın 79'uncu dakikasında oyunda çıktı. Linnes ise 70'inci dakikada oyuna dahil oldu.

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A LİGİ

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B LİGİ

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C LİGİ

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan: 2-2

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2

UEFA Uluslar Ligi: Bosna Hersek 0-0 Hollanda | MAÇ SONUCU

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