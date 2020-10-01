01 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

'nın 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. ve 'nun formasını giydiği Celta Vigo - Barcelona maçı öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. , ve 'nun formasını giydiği deplasmanına konuk oluyor. Maç ile ilgili birçok detay araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CELTA VIGO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo - Barcelona maçı 1 Ekim Perşembe günü 22:30'da Spor Smart 2'den canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Villar; Aidoo, Murillo, Araujo; Vazquez, Tapia, Okay Yokuşlu, Olaza; Mendez; Mina, Aspas

Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong: Griezmann, Coutinho, Fati; Messi

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