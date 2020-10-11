11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Hırvatistan 2-1 İsveç | MAÇ SONUCU

Hırvatistan ilk puanlarını aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

3. Grup maçında Hırvatistan sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve gruptaki ilk puanlarını aldı.

3. Grup karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Vlasic ve 84. dakikada Kramaric attı. İsveç'in tek golü ise 66. dakikada Marcus Berg'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan 3 puana yükselirken, İsveç ise puansız kaldı.

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