11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU

İngiltere liderliğe yükseldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

2. Grup maçında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve grupta liderliğe yükseldi.

2. Grup karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Marcus Rashford (pen.) ve 65. dakikada Mount attı. Belçika'nın tek golü ise 16. dakikada 'dan (pen.) geldi.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 7 puana yükseldi ve grupta lider oldu. Belçika ise 6 puanda kaldı.

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