UEFA Uluslar Ligi: İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup maçında İngiltere sahasında Belçika'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve grupta liderliğe yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup karşılaşmasında İngiltere ile Belçika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Marcus Rashford (pen.) ve 65. dakikada Mount attı. Belçika'nın tek golü ise 16. dakikada Romelu Lukaku'dan (pen.) geldi.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 7 puana yükseldi ve grupta lider oldu. Belçika ise 6 puanda kaldı.

DİĞER