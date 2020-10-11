11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Bosna Hersek 0-0 Hollanda | MAÇ SONUCU

Bosna ile Hollanda yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

1. Grup maçında sahasında 'yı ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.

1. Grup karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Hollanda 4 puana yükselirken, Bosna Hersek ise 2 puana ulaştı.

Hırvatistan ilk puanlarını aldı haberin devamı

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