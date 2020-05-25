Mircea Lucescu yıllar sonra itiraf etti! "Görüştüm"
Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran, son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu, yıllar sonra itirafta bulundu. Lucescu, daha önce Marsilya'yla görüşmediğini dile getirmişken aslında Fransız temsilcisiyle görüştüğünü söyledi.
Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye A Milli Takımı'nda görev yapan Mircea Lucescu'dan yıllar sonra Marsilya itirafı geldi.
Ajansspor'un Ukrayna basınına dayandırdığı haberde Lucescu, UEFA Kupası'nı kazandıkları 2008-09 sezonunda Marsilya ile görüşmeler yaptığını ancak Shakhtar Donetsk'te kaldığını söyledi.
"GÖRÜŞMELER YAPTIM"
Lucescu, o dönem çeyrek finalde eledikleri Marsilya ile eşleşmenin ardından görüşme yaptığını ifade ederek, "Marsilya ile oynanan maçlardan sonra Fransız kulübü ile görüşmeler yaptım ama sonra Rinat Akhmetov (Kulübün sahibi ve başkanı) basında benimle sözleşme uzatacaklarını söyledi. Bu bana özel bir güven verdi, ben de bu güveni oyuncularımıza aktardım" dedi.
2014'TE YALANLAMIŞTI
Öte yandan 2014 yılında da adı ciddi bir şekilde Marsilya ile anılan 74 yaşındaki Rumen teknik adam, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
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