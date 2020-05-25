25 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mircea Lucescu yıllar sonra itiraf etti! "Görüştüm"

Yıllar sonra itiraf etti! Görüştüm
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

Ülkemizde daha önce ve Galatasaray'ı çalıştıran, son olarak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan , yıllar sonra itirafta bulundu. Lucescu, daha önce Marsilya'yla görüşmediğini dile getirmişken aslında Fransız temsilcisiyle görüştüğünü söyledi.

Galatasaray, ve A 'nda görev yapan 'dan yıllar sonra Marsilya itirafı geldi.

Ajansspor'un Ukrayna basınına dayandırdığı haberde Lucescu, Kupası'nı kazandıkları 2008-09 sezonunda Marsilya ile görüşmeler yaptığını ancak Shakhtar Donetsk'te kaldığını söyledi.

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"GÖRÜŞMELER YAPTIM"

Lucescu, o dönem çeyrek finalde eledikleri Marsilya ile eşleşmenin ardından görüşme yaptığını ifade ederek, "Marsilya ile oynanan maçlardan sonra Fransız kulübü ile görüşmeler yaptım ama sonra Rinat Akhmetov (Kulübün sahibi ve başkanı) basında benimle sözleşme uzatacaklarını söyledi. Bu bana özel bir güven verdi, ben de bu güveni oyuncularımıza aktardım" dedi.

2014'TE YALANLAMIŞTI

Öte yandan 2014 yılında da adı ciddi bir şekilde Marsilya ile anılan 74 yaşındaki Rumen teknik adam, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Mircea Lucescu itiraf etti! haberin devamı

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