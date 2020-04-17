17 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Mircea Lucescu itiraf etti! "Reddettim"

Mircea Lucescu itiraf etti! Reddettim
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

'de birçok takım çalıştıran ve son olarak A Milli Takımı'mızın başına geçen Rumen teknik adam , flaş bir itirafta bulundu. 74 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'den teklif aldığını fakat bu teklifi geri çevirdiğini söyledi. İşte detaylar...

'ta Sportif Direktörlük için düşünülen , Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

Korona virüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu, "İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, virüs yüzünden İtalya'nın çok etkilendiğini ve bu ülkede bulunan birçok arkadaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da söyledi.

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