Mircea Lucescu itiraf etti! "Reddettim"
Süper Lig'de birçok takım çalıştıran ve son olarak A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçen Rumen teknik adam Mircea Lucescu, flaş bir itirafta bulundu. 74 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'den teklif aldığını fakat bu teklifi geri çevirdiğini söyledi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük için düşünülen Mircea Lucescu, Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.
Korona virüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu, "İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.
74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, virüs yüzünden İtalya'nın çok etkilendiğini ve bu ülkede bulunan birçok arkadaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da söyledi.
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