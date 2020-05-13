13 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mircea Lucescu Fonseca'ya sitem etti! "Teşekkür bile..."

Lucescu sitem etti! Teşekkür bile...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü , Paulo Fonseca'ya sitem etti. Rumen antrenör Shakhtar Donetsk'te kendisinden sonra göreve getirilen teknik adam için, "Ona kızgınlığımı gizleyemem" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Rumen teknik direktör , Shakhtar Donetsk'teki halefi Paulo Fonseca'ya sitem etti. Tecrübeli teknik adam, 2016 yılında kendisinden sonra göreve getirilen çalıştırıcı için "Ona harika bir takım bırakmıştım. Kızgınlığımı gizleyemeyeceğim. Bana bir teşekkür bile etmedi. Aslında telefonla bile arasa yeterdi" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınına konuşan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; 74 yaşındaki deneyimli antrenör, Fonseca'nın takıma oynattığı taktiği de eleştirerek sözlerine şöyle devam etti:

Fonseca geldiğinde takımı Braga'da olduğu gibi, 4-4-2 formasyonunda oynatmaya başladı. Ancak yönetim devreye girdi ve benim oynattığım 4-2-3-1 düzenine dönmeye ikna ettiler. Çünkü bu sistemle Brezilyalılardan faydanalabilirsiniz. Takım nasıl oynaması gerektiğini zaten biliyordu.

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