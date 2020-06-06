06 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin l MAÇ SONUCU

Emre Can attı Dortmund kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

'nın formda ekiplerinden Dortmund sahasında 'i ağırladı. Zirve mücadelesi veren Dortmund, Emre Can'ın attığı golle Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını korudu.

'nın 30. haftasında sahasında 'i konuk etti. Sarı-siyahlılar ilk yarısı golsüz tamamlanan maçı Emre Can'ın 57. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Son 9 maçta 8. galibiyetini alan Dortmund puanını 63'e yükseltip, haftayı lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 2. sırada kapattı.

Ligde 6 maç sonra kaybeden 9. sıradaki Hertha Berlin ise 38 puanda kaldı.

11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Piszczek, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Delaney, Brandt, Hazard, Sancho

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, Ibisevic

DORTMUND'DAN IRKÇILIK KARŞITI TİŞÖRT!

Borussia Dortmund oyuncuları, ABD'de öldürülen George Floyd anısına ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Tişörtlerle ırkçılık karşıtı ifadeler yer alırken, Alman ekibi bu kareleri "Hepimiz insanız" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus harekete geçti! Merih'in yanına milli yıldız Juventus harekete geçti! Merih'in yanına milli yıldız
Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fortuna Düsseldorf-Hoffenheim maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör