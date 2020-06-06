Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin l MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın formda ekiplerinden Dortmund sahasında Hertha Berlin'i ağırladı. Zirve mücadelesi veren Dortmund, Emre Can'ın attığı golle Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını korudu.
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin'i konuk etti. Sarı-siyahlılar ilk yarısı golsüz tamamlanan maçı Emre Can'ın 57. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Son 9 maçta 8. galibiyetini alan Dortmund puanını 63'e yükseltip, haftayı lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 2. sırada kapattı.
Ligde 6 maç sonra kaybeden 9. sıradaki Hertha Berlin ise 38 puanda kaldı.
11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Piszczek, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Delaney, Brandt, Hazard, Sancho
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, Ibisevic
DORTMUND'DAN IRKÇILIK KARŞITI TİŞÖRT!
Borussia Dortmund oyuncuları, ABD'de öldürülen George Floyd anısına ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı. Tişörtlerle ırkçılık karşıtı ifadeler yer alırken, Alman ekibi bu kareleri "Hepimiz insanız" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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