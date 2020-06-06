06 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus harekete geçti! Merih'in yanına milli yıldız

Juventus harekete geçti! Merih'in yanına milli yıldız
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

 Serie A takımlarından Roma'da forma giyen  transferin gözdesi konumuna geldi. 22 yaşındaki futbolcunun 'ın formasını giydiği 'a takas yöntemi ile  olacağı gündeme geldi.

A 'ın yıldız futbolcuları ve takım arkadaşı mı oluyor? 'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport flaş bir iddiasını okuyucularıyla paylaştı.

İtalya'dan karar çıktı! Yeni dönem...

Bu iddiaya göre, Roma'nın transferine izin verdiği Cengiz Ünder takas yoluyla İtalyan devi 'un yolunu tutabilir.

Roma'nın Juventus'tan Cristiano Romero'yu istediği, Torino ekibinin de takasta Roma'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı belirtildi.

22 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Roma'da istediği şansları bulamamıştı.

JUVENTUS ÜNDER'LE BİRLİKTE ARTHUR'U DA İSTİYOR!

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cengiz Ünder haricinde 'nın orta saha oyuncusu Arthur'u da kadrosunda görmek istiyor.


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