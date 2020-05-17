Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını nedeniyle birçok lig erteleme ya da iptal kararı almıştı. Avrupa'da erteleme kararı alan liglerden olan Almanya Ligi Bundesliga'da heyecan, 2 aylık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Almanya'da corona virüsü (Covid-19) pandemisinin ardından 26. hafta maçları dün oynanan maçlarla start alırken, futbol heyecanı bugün de devam edecek. Haftanın maçında ise lider Bayern Münih deplasmanda Union Berlin'e konuk oluyor. Peki, Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Union Berlin - Bayern Münih maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ertelenen Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 26. haftaya girilirken ertelenen ve 2 aylık bir ara verilen Almanya Ligi'nde heyecan dün oynanan Hoffenheim - Hertha Berlin, Augsburg- Wolfsburg, Borussia Dortmund - Schalke 04, Fortuna Düsseldorf - Paderborn, RB Leipzig - Freiburg ve Frankfurt - Mönchengladbach maçlarıya start almıştı.

Haftanın maçında ise lider Bayern Münih deplasmanda Union Berlin ile karşı karşıya geliyor. Konuk takım, mücadeleden kayıpsız ayrılarak en yakın takipçilerinden RB Leipzig'in puan kaybettiği haftada aradaki farkı açmak istiyor. Ev sahibi takım ise güçlü rakibini mağlup edip üst sıraları zorlama amacında. Peki, Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Union Berlin- Bayern Münih karşılaşmasına dair tüm detaylar...

UNION BERLIN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bundesliga 26. haftasında Stadion An der Alten Försterei Stadı'nda oynanacak Union Berlin - Bayern Münih maçı 17 Mayıs Pazar günü (bugün) TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 kanalından CANLI yayınlanacak.

SAKAT VE CEZALILAR

Union Berlin ve Bayern Münih arasında oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor.

Bayern Münih'te Coutinho ve Tolisso, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacaklar.

Union Berlin'de ise corona virüsü testi pozitif çıkan Yunus Mallı henüz takıma dönmezken, sakatlıkları bulunan Becker ve cezalı Friedrich karşılaşmada forma giyemeyecekler.

MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Gikiewicz, Hübner, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz, Ingvartsen, Bülter, Andersson

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Sezonun ilk yarısında Bayern Münih'in Union Berlin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, iki ekip arasında Bundesliga'da oynanan ilk resmi maçtı.

Union Berlin son sekiz Bundesliga maçının beşini gol yemeden kazandı (1B 2M). Başkent ekibi, ev sahibi olduğu son maçta en üst lig seviyesinde ilk iç saha beraberliğini almıştı (2-2 vs Wolfsburg).

- Bundesliga'nın ilk devresinde sadece açılış karşılaşmasında üçten fazla gol yiyen Union Berlin (0-4 vs Leipzig), sezonun ikinci yarısında oynadığı sekiz maçın dördünde kalesinde en az üçer gol gördü.

- Bu sezon Bundesliga'da kafa vuruşuyla en fazla gol kaydeden isim, Union Berlin forması giyen Sebastian Andersson (6). Bir sezonda daha fazla kafa golüne sahip sadece iki isim var: Stefan Kießling ve Mario Mandzukic (2013/14'te yedişer).

- Union Berlin karşısında 1866. Bundesliga maçına çıkacak olan Bayern Münih, bu alanda Hamburg'u geride bırakacak. Lig tarihinde Bayern'den daha fazla maç oynayan tek takım Werder Bremen (1890).

- Bu sezon Bundesliga'da ilk kez liderlik koltuğunda 4 puanlık bir avantaj yakalayan Bayern Münih, lig tarihinde bu farka ulaştığı 25 haftalık süreçlerden sonra rakiplerine yakalanmadı.

- Son 11 Bundesliga maçında 31 puan toplayan Bayern Münih (10G 1B), bu karşılaşmalarda 38 gol atarken sadece altı gol yedi.

- Bundesliga'da oynadığı son beş dış saha maçını kazanan Bayern Münih, Mart 2018'den (6) bu yana en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

- Deplasmanda oynadığı son beş Bundesliga maçında en az üçer gol atan Bayern Münih (toplam 20 gol), lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu.

- Bayern Münih forması giyen Serge Gnabry, son dört Bundesliga maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 3 asist). Alman oyuncu, teknik direktör Hansi Flick göreve geldikten sonra çıktığı 14 karşılaşmada 15 gol katkısına sahip (9 gol & 6 asist).

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