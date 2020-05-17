Borussia Dortmund'a kötü haber! Dan-Axel Zagadou sezonu kapattı
Almanya Bundesliga, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yaklaşık 2 aydan uzun bir süre sonra yeniden başladı. 26. hafta karşılaşmasında sahasında Schalke 04'ü ağırlayan sarı-siyahlar, derbiden 4-0'lık net bir galibiyet elde etti. Dortmund'a kötü haber ise genç oyuncusu Dan-Axel Zagadou'dan geldi.
Corona virüsü salgını sonrası Avrupa'nın hemen her ligi gibi Bundesliga da ertelenmişti. Virüs arasından dönen ilk ülke ise Almanya oldu. Borussia Dortmund Ruhr derbisinde Schalke 04'ü 4-0 mağlup ederek salgın nedeniyle verilen ara sonrası iyi bir başlangıca imzasını attı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre, taraftarlarına kötü haberi verdi. Bir süre önce sakatlandığı açıklanan 20 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Dan-Axel Zagadou'nun dizindeki iç bağlarında kopma olduğu ve sezonu kapattığı bildirildi.
Bundesliga'da bu sezon 13 maça çıkan Zagadou, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev aldı.
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