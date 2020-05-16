16 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund'dan sosyal mesafeli gol sevinci

B. Dortmund'dan sosyal mesafeli gol sevinci
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

salgını nedeniyle ertelenen ve yaklaşık 2 ay sonra yeniden başlayan Bundesliga'da 26. haftanın açılış maçlarından olan Ruhr derbisinde ile 04 karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, ile bulduğu gol sonrası sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdi.

Dünyada hayatı durma noktasına getiren ve Avrupa'da çoğu ligin ertelenmesine sebep olan salgınının ardından Almanya'da futbola start verildi.

Pandeminin Avrupa'da artması sonrası çoğu lig gibi erteleme kararı alan ve yaklaşık 2 ay sonra 26. haftadan kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da haftanın açılışı Augsburg - Wolfsburg, - 04, - Paderborn, Hoffenheim - ve RB Leipzig - Freiburg maçlarıyla start aldı.

Ruhr derbisinde 'ta Schalke 04'ü ağırlayan Borussia Dortmund'da ise gol sevincinin sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirmesi dikkatleri çekti. Mücadelenin 29. dakikasında genç yıldızı 'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, gol sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdi.

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