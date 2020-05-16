Borussia Dortmund'dan sosyal mesafeli gol sevinci

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve yaklaşık 2 ay sonra yeniden başlayan Almanya Ligi Bundesliga'da 26. haftanın açılış maçlarından olan Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, Erling Haaland ile bulduğu gol sonrası sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdi.

Dünyada hayatı durma noktasına getiren ve Avrupa'da çoğu ligin ertelenmesine sebep olan corona virüsü salgınının ardından Almanya'da futbola start verildi.

Pandeminin Avrupa'da artması sonrası çoğu lig gibi erteleme kararı alan ve yaklaşık 2 ay sonra 26. haftadan kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da haftanın açılışı Augsburg - Wolfsburg, Borussia Dortmund - Schalke 04, Fortuna Düsseldorf - Paderborn, Hoffenheim - Hertha Berlin ve RB Leipzig - Freiburg maçlarıyla start aldı.

Ruhr derbisinde Signal Iduna Park'ta Schalke 04'ü ağırlayan Borussia Dortmund'da ise gol sevincinin sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirmesi dikkatleri çekti. Mücadelenin 29. dakikasında genç yıldızı Erling Haaland'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, gol sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdi.





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