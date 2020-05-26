Bundesliga: Borussia Dortmund 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Bundesliga'nın 28. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Münih ekibine galibiyeti getiren golü 43. dakikada Kimmich kaydetti.
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve vaka sayısının düşmesinin ardından geçtiğimiz hafta yeniden start alan Almanya Ligi Bundesliga'nın 28. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Bayern Münih ile ikinci sıradaki Borussia Dortmund Signal Idunal Park'ta kozlarını paylaştı.
Konuk takım, rakibini 43. dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 6 maç kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Bayern Münih bu sonuçla puanını 64'e yükselterek, Borussia Dortmund ile olan puan farkını 7'ye yükseltti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan ev sahibi takımsa 57 puanla 2. sırada kaldı.
EMRE CAN İKİNCİ YARININ BAŞINDA GİRDİ
Borussia Dortmund forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin ikinci yarısının başında Thomas Delaney'in yerine oyuna dahil oldu.
Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.30'da sahasında Fortuna Düsseldorf'u ağırlayacak. Borussia Dortmund ise 31 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da Paderborn deplasmanına konuk olacak.
İşte maçın özeti:
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