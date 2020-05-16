Bundesliga'da corona virüsü önlemleri! Maske ve sosyal mesafe...
Küresel bir salgın haline gelen ve liglerin askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi sonrası yaklaşık 2 ay sonra yeniden start alan Bundesliga'da yedek futbolcular ve teknik heyetteki isimler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde ve maske takarak yerlerini aldılar.
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı. Almanya'da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı.
Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.
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