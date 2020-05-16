16 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga'da corona virüsü önlemleri! Maske ve sosyal mesafe...

Bundesliga'da corona virüsü önlemleri!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2020

Küresel bir salgın haline gelen ve liglerin askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi sonrası yaklaşık 2 ay sonra yeniden start alan 'da yedek futbolcular ve teknik heyetteki isimler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde ve maske takarak yerlerini aldılar.

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya 'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı. Almanya'da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı.

Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında ile 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bundesliga'da ilk gol sesi geldi! Bundesliga'da ilk gol sesi geldi!
Bundesliga 2'de corona virüsü tedbirleri! Bundesliga 2'de corona virüsü tedbirleri!
UEFA'dan bir açıklama daha! Zorunlu ön eleme... UEFA'dan bir açıklama daha! Zorunlu ön eleme...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör