16 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Bundesliga'da maçlar nefes kesti! Haftanın açılışı Haaland'dan

Haaland açılışı yaptı Dortmund kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 Giriş Tarihi: 16.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerini de vurmuş ve spor müsabakalarına süresiz ara verilmişti. 'da en son Bundesliga maçı 11 Mart'ta oynanmıştı. Normalleşme adımları kapsamında Almanya'da karşılaşmalar, yaklaşık 2 ay sonra tekrar başladı. 26. haftanın açılışını 'un yıldızı Erling Haaland yaptı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuştu. Pandemi Avrupa'da yaklaşık 2 ay müsabakaların durmasına sebep olurken, Bundesliga bugün yapılacak karşılaşmalarla başladı.

Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam etti... Signal-Iduna-Park'ta oynanan - 04 karşılaşması, sarı siyahlıların 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadele'nin ilk golü 29. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Bu golle Borussia Dortmund 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Dakikalar 45'i gösterdiğinde Dortmund, Guerreiro ile skoru 2-0'a getirdi. Öte yandan 48'de Hazard 3 farklı üstünlüğü sağlarken, Haaland'ın pasında Guerreiro, 63. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.

İLK GOLÜ DORTMUND'UN YILDIZI HAALAND ATTI!

Yaklaşık 2 ay sonra başlayan Bundesliga'da 26. haftanın ilk golünü, 29. dakikada Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland Schalke 04'e karşı attı.

İŞTE BUNDESLIGA'DA BUGÜNKÜ KARŞILAŞMALAR

MS | Augsburg 1-2 Wolfsburg

MS | Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04

MS | 0-0 Paderborn

MS | Hoffenheim 0-3

MS | RB Leipzig 1-1 Freiburg

Bundesliga akşam tek maçla devam edecek...

19.30 -

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