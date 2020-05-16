Almanya Bundesliga'da maçlar nefes kesti! Haftanın açılışı Haaland'dan
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerini de vurmuş ve spor müsabakalarına süresiz ara verilmişti. Almanya'da en son Bundesliga maçı 11 Mart'ta oynanmıştı. Normalleşme adımları kapsamında Almanya'da karşılaşmalar, yaklaşık 2 ay sonra tekrar başladı. 26. haftanın açılışını Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland yaptı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuştu. Pandemi Avrupa'da yaklaşık 2 ay müsabakaların durmasına sebep olurken, Bundesliga bugün yapılacak karşılaşmalarla başladı.
Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam etti... Signal-Iduna-Park'ta oynanan Borussia Dortmund - Schalke 04 karşılaşması, sarı siyahlıların 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Mücadele'nin ilk golü 29. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Bu golle Borussia Dortmund 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
Dakikalar 45'i gösterdiğinde Dortmund, Guerreiro ile skoru 2-0'a getirdi. Öte yandan 48'de Hazard 3 farklı üstünlüğü sağlarken, Haaland'ın pasında Guerreiro, 63. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti.
İLK GOLÜ DORTMUND'UN YILDIZI HAALAND ATTI!
Yaklaşık 2 ay sonra başlayan Bundesliga'da 26. haftanın ilk golünü, 29. dakikada Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland Schalke 04'e karşı attı.
İŞTE BUNDESLIGA'DA BUGÜNKÜ KARŞILAŞMALAR
MS | Augsburg 1-2 Wolfsburg
MS | Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04
MS | Fortuna Düsseldorf 0-0 Paderborn
MS | Hoffenheim 0-3 Hertha Berlin
MS | RB Leipzig 1-1 Freiburg
Bundesliga akşam tek maçla devam edecek...
19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
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