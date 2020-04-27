Premier Lig'de corona virüsü kararı! 3 kulüp...

UEFA, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından maddi zarara uğrayan 55 ülke federasyonuna pandemiyle mücadele kapsamında toplam 236,5 milyon Euro'luk bir yardımda bulunduğunu ve federasyon başına 4,3 milyon Euro destek sağlandığını açıkladı.