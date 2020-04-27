27 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de corona virüsü kararı! 3 kulüp...

Premier Lig'de corona virüsü kararı! 3 kulüp...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında yer alan 'de ekiplerinden , ve Brighton & Hove Albion'ın antrenman tesislerini yenide açtığı öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 'li oyuncular Alexandre Lacazette, , Hector Bellerin ve Granit Xhaka kulüp tesislerine giderek bireysel antrenman yaptı.

Futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak, ayrı şekilde çalıştıkları kaydedildi.

'de corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

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