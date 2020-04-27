27 Nisan 2020, Pazartesi
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Premier Lig'de corona virüsü kararı! 3 kulüp...
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında yer alan İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Arsenal, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'ın antrenman tesislerini yenide açtığı öğrenildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal'li oyuncular Alexandre Lacazette, David Luiz, Hector Bellerin ve Granit Xhaka kulüp tesislerine giderek bireysel antrenman yaptı.
Futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak, ayrı şekilde çalıştıkları kaydedildi.
İngiltere'de corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.
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