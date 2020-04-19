19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wayne Rooney itiraf etti! "Doğal yetenekli bir golcü değilim"

Wayne Rooney'den yıllar sonra gelen itiraf!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden , kariyeri ve kendisi hakkında flaş itiraflarda bulundu. 34 yaşındaki forvet, kendisinin doğal yetenekli bir golcü olmadığını söyledi ve ekledi: Asla bir Ruud van Nistelrooy olmadım.

ve tarihinin en skorer ismi , kendisini doğal yetenekli bir golcü olarak görmediğini söyledi.

Rooney, The gazetesindeki köşesi için yazdığı yazıda, "Dürüst olacağım ve belki de bu sizi şaşırtacak ama doğal yetenekli bir golcü değilim. Asla bir Gary Lineker veya Ruud van Nistelrooy olmadım. Manchester United ve İngiltere Milli Takımı için gol rekorlarına sahibim ve bununla gurur duyuyorum ama benden daha iyi 9 numaralar var." ifadelerini kullandı.

Rekorları ele geçirmesindeki en büyük etkenin zaman olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki İngiliz forvet, "Doğal yetenekli bir skorer değilsem bu rekorları nasıl kırdım? Çünkü rekorları kırmak için çok zamanım oldu. Manchester United için 13, milli takımda 15 yıl oynadım. veya , şu an United'a gelse muhtemelen bu rekoru 3-4 yılda kırardı. Geriye baktığımda daha fazla gol atmam gerektiğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

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Milli formayla 32 golü bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki İngiliz forveti için övgü dolu sözler kullanan Rooney, "Harry Kane'in milli takımdaki rekorumu kırmasının uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu benim için gurur dolu bir an olacak. Bir takım kursam ilk tercih edeceğim oyuncu o olurdu. Asla bencil biri olmadım. Harry'nin bu noktaya ulaşması harika olur. Bobby Charlton, gol rekoru kırılana kadar 50 yıl bekledi. Umarım benim için bu kadar uzun sürmez." değerlendirmesinde bulundu.

Profesyonel kariyerine henüz 16 yaşındayken Everton formasıyla gelecek vadeden bir golcü olarak adım atan Rooney, daha sonra Manchester United ile ABD'nin DC United ekibinde top koşturdu.

Bu yılın başında ekibi Derby County'de futbolcu-antrenör olarak görev yapmaya başlayan Rooney, milli takımda 120 maçta 53 gol, Manchester United'da ise 559 karşılaşmada 253 golle en skorer oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

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