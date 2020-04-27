UEFA'dan kulüplere müjdeli haber! Resmi açıklama geldi

UEFA, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından maddi zarara uğrayan 55 ülke federasyonuna pandemiyle mücadele kapsamında toplam 236,5 milyon Euro'luk bir yardımda bulunduğunu ve federasyon başına 4,3 milyon Euro destek sağlandığını açıkladı.

UEFA, geçtiğimiz günlerde verdiği sözü tutarak federasyonlara maddi destekte bulunduğunu açıkladı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, corona virüsü ile mücadele döneminde 55 üye ülkenin federasyonlarına, toplam 236.5 milyon euro destek verildiği ifade edildi.

Corona virüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

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