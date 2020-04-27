27 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan kulüplere müjdeli haber! Resmi açıklama geldi

UEFA'dan kulüplere müjdeli haber! Resmi açıklama geldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

, corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından maddi zarara uğrayan 55 ülke federasyonuna pandemiyle mücadele kapsamında toplam 236,5 milyon Euro'luk bir yardımda bulunduğunu ve federasyon başına 4,3 milyon Euro destek sağlandığını açıkladı.

, geçtiğimiz günlerde verdiği sözü tutarak federasyonlara maddi destekte bulunduğunu açıkladı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, corona virüsü ile mücadele döneminde 55 üye ülkenin federasyonlarına, toplam 236.5 milyon euro destek verildiği ifade edildi.

Corona virüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, " dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

Corona virüsü derinden etkiledi! Transferde büyük değişim kapıda haberin devamı

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