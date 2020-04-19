19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

"Mbappe'nin değeri 40 milyon Euro'ya düşebilir!"

Mbappe'ye büyük şok! Böyle düşüş görülmedi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

Corona virüsü salgınının etkili olmasının ardından, 'nda görev yapan siyasetçi Daniel Cohn-Bendit'ten flaş bir yorum geldi. Cohn-Bendit, yaptığı açıklamada Saint-Germain'in () yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin bonservisinin artık 40 milyon Euro olabileceğini ifade etti.

Corona virüsü salgınının tüm dünyada etkili olmasının ardından spor kulüpleri de büyük mali kayıplar yaşadı. Bu kayıplardan sonra 'nda görevli siyasetçi Daniel Cohn-Bendit, salgının futbola yansımasını Mbappe örneğiyle açıkladı.

Fransız gazetesi Ouest France'a yazdığı yazıda Cohn-Bendit, salgının spora yansımasını değerlendirdi ve "Corona virüs krizi bittikten sonra Mbappe'nin bonservisi 200 yerine 35-40 milyon Euro'dan fazla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Sporda mali olarak büyük değişimler olacağını söyleyen siyasetçi, "Bu kriz, profesyonel sporlardaki mantıksızlıkları temizleyecek. Sanki bir nükleer saldırı olmuş gibi her şey yeniden inşa edilmeli. Fiili düzenleme ile maaş sınırını daha da ileriye götürmek gerekecek. Sadece oyuncu maaşları değil, yayın ve reklam gelirleri de yeniden yapılandırılmalı. Futbolda fahiş fiyatlara iş yapan reklam sistemini kırmalıyız" dedi.

Corona virüsü dinlemedi transfer yaptı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo Messi'nin seviyesinde değil "Ronaldo Messi'nin seviyesinde değil"
Corona virüsü dinlemedi transfer yaptı! Corona virüsü dinlemedi transfer yaptı!
Ronaldo yine gündem oldu! Bu kez... Ronaldo yine gündem oldu! Bu kez...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör