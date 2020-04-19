"Mbappe'nin değeri 40 milyon Euro'ya düşebilir!"
Corona virüsü salgınının etkili olmasının ardından, Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan siyasetçi Daniel Cohn-Bendit'ten flaş bir yorum geldi. Cohn-Bendit, yaptığı açıklamada Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin bonservisinin artık 40 milyon Euro olabileceğini ifade etti.
Corona virüsü salgınının tüm dünyada etkili olmasının ardından spor kulüpleri de büyük mali kayıplar yaşadı. Bu kayıplardan sonra Avrupa Parlamentosu'nda görevli siyasetçi Daniel Cohn-Bendit, salgının futbola yansımasını Mbappe örneğiyle açıkladı.
Fransız gazetesi Ouest France'a yazdığı yazıda Cohn-Bendit, salgının spora yansımasını değerlendirdi ve "Corona virüs krizi bittikten sonra Mbappe'nin bonservisi 200 yerine 35-40 milyon Euro'dan fazla olmayacak" ifadelerini kullandı.
Sporda mali olarak büyük değişimler olacağını söyleyen siyasetçi, "Bu kriz, profesyonel sporlardaki mantıksızlıkları temizleyecek. Sanki bir nükleer saldırı olmuş gibi her şey yeniden inşa edilmeli. Fiili düzenleme ile maaş sınırını daha da ileriye götürmek gerekecek. Sadece oyuncu maaşları değil, yayın ve reklam gelirleri de yeniden yapılandırılmalı. Futbolda fahiş fiyatlara iş yapan reklam sistemini kırmalıyız" dedi.
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