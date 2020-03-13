13 Mart 2020, Cuma

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Futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak?

Koronavirüs bütün dünyaya yayılmaya devam ediyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs dünyada spor ve futbolu da adeta vurdu. Alınan kararlara göre ligler ve turnuvalar ertelendi. Liglerin durdurulması kararı peş peşe gelirken futbol severler hangi liglerin ertelendiğini merak ediyor. Peki, ertelenen ligler hangileri? Hangi ligler seyircisiz oynanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 14:14
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Futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak?

Bütün dünyada koronavirüs şoku yaşanıyor. Normal hayatın dışında spor ve futbol müsabakaları da koronavirüs'ten inanılmaz bir şekilde etkilendi.

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Futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak?

Bir çok sporcuda koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. Alınan kararlarla bir çok lig ve turnuvalar da ertelendi. Peki, koronavirüs nedeniyle futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak? işte detaylar...

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Futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak?

ERTELENEN LİGLER

İtalya

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Futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak?

Hollanda

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Futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak?

İspanya

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