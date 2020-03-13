13 Mart 2020, Cuma
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Futbolda hangi ligler ertelendi? Hangi ligler seyircisiz oynanacak?
Koronavirüs bütün dünyaya yayılmaya devam ediyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs dünyada spor ve futbolu da adeta vurdu. Alınan kararlara göre ligler ve turnuvalar ertelendi. Liglerin durdurulması kararı peş peşe gelirken futbol severler hangi liglerin ertelendiğini merak ediyor. Peki, ertelenen ligler hangileri? Hangi ligler seyircisiz oynanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 14:14
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