Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta'dan ilk mesaj
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve Arsenal'den de koronavirüse yakalandığı doğrulanan İspanyol teknik adam Mikel Arteta, test sonrası ilk kez konuştu. Arteta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine destek verenler için teşekkür etti.
Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs salgını, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yaptığı açıklamada teknik direktörler Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 38 yaşındaki teknik adam, test sonucu sonrası ilk kez açıklama yaptı. Instagram hesabından kendisine destek verenlere teşekkür eden Arteta, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullanırken, Premier Lig'in ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.
İşte o paylaşım:
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