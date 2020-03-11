11 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City-Arsenal maçı Koronavirüs nedeniyle ertelendi!

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DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

İngiltere 'de ile arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Yapılan açıklamada, virüse yakalandığını dün duyuran Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'da Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis ile bazı Arsenalli oyuncuların temasa girmesi nedeniyle, bugün TSİ 22.30'da Etihad Stadı'nda oynanması gereken söz konusu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, gereken önlemlerin alınması sebebiyle diğer lig maçlarında erteleme olmayacağı da vurgulandı.

Avrupa Ligi'nde , 27 Şubat'ta Olympiacos'u Emirates Stadı'nda ağırlamış, Marinakis, Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmişti.

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