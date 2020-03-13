13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'den koronavirüs değerlendirmesi

Mesut Özil'den koronavirüs değerlendirmesi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2020

ekiplerinden 'da forma giyen , "Futbolun şu anda çok önemi yok. Sağlık, her şeyden çok daha önemli." yorumunda bulundu.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın, özellikle yüksek risk altında olanlara karşı dikkatli ve düşünceli olun. Bu küresel sorunla uğraşırken, virüsün yayılmasını engellemek için çalışan doktorlara, hemşirelere ve bilim adamlarına teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Büyük baskı altındalar, saygı ve minnettarlığı hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman oyuncunun forma giydiği 'da teknik direktör 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyurulmuştu.

İşte o paylaşım:


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