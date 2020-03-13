Mesut Özil'den koronavirüs değerlendirmesi

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs Covid-19, spor dünyasına da kabus gibi çöktü. Avrupa'da birçok lig koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınırken, bazı profesyonel sporcuların koronavirüs testleri çıktı. Şu ana kadar Chelsea'den Callum Hudson-Odoi, Juventus'tan Daniele Rugani, Hannover 96'dan Timo Hübers ve Jannes Horn, NBA'de Utah Jazz forması giyen basketbolcular Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'da koronavirüs tespit edilirken, son olarak Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs Covid-19 tespit edildi. Peki, Mikel Arteta kimdir? Mikel Arteta kaç yaşında? Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.