11 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Olympiakos Koronavirüs testinden geçti!

Olympiakos Koronavirüs testinden geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.03.2020

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , futbolculara, yöneticilere ve kulüp görevlilerine yapılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp sahibi 'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından futbol takımı, yöneticiler ve kulüp görevlilerinin teste tabi tutulduğu kaydedildi. Yapılan testler sonucunda kimsede koronavirüse rastlanmadığı belirtildi. Avrupa Ligi'nde 27 Şubat'ta oynanan -Olympiacos maçında, Yunan ekibinin başkanı Marinakis'in Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmesi göz önünde bulundurularak 'de bugün yapılması planlanan -Arsenal mücadelesi ertelenmişti.

Dünyaca ünlü isim koronavirüs kaptığını açıkladı haberin devamı

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