Belçika - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Belçika - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Belçika ve Kanada kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Belçika - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2022- 15:50