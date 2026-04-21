Rıza Kayaalp artık zirvenin tek sahibi!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, Macar Darius Atilla Vitek'i mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu oldu. Kayaalp, Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in 12 şampiyonluk rekorunun üstüne çıkarak Avrupa'nın en çok şampiyon olan güreşçisi oldu.

36 yaşındaki milli güreşçimiz, Grekoromen stil 130 kiloda rakiplerini tek tek eleyerek zafere ulaştı.

YARI FİNALDE SKANDAL YAŞANMIŞTI

Rıza Kayaalp'in yarı final maçı ise spor dünyasında oldukça ses getirmişti. Yarı finalde Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaşan Kayaalp, müsabakayı 4-0 önde götürürken rakibinin tokat atmasıyla sportmenlik dışı bir hareketle karşılaştı.

Skandal hareket sonrası maçın hakemleri, Belaruslu güreşçiyi anında diskalifiye ederek Rıza Kayaalp'in elini havaya kaldırmıştı.