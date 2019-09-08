2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum." dedi.

Guidetti, final maçının ardından yaptığı açıklamada, Ankara seyircisine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Genç takım olduklarına işaret eden Guidetti, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik. Hepsi genç oyuncular. Çoğunun ilk final maçı. Çok genç bir takımız. O yüzden birçok hata yaptık." ifadelerini kullandı.