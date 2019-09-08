09 Eylül 2019, Pazartesi

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Giovanni Guidetti: Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum

Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum
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Giriş Tarihi: 09.09.2019

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde 'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü , "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum." dedi.

Guidetti, final maçının ardından yaptığı açıklamada, seyircisine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Genç takım olduklarına işaret eden Guidetti, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik. Hepsi genç oyuncular. Çoğunun ilk final maçı. Çok genç bir takımız. O yüzden birçok hata yaptık." ifadelerini kullandı.

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