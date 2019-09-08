08 Eylül 2019, Pazar

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli voleybolculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli voleybolculara tebrik
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, finalinde 'a yenilerek ikinci olan Voleybol 'nı tebrik etti.

, final mücadelesinde 'a 3-2 yenilen milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent 'da düzenlenen 'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum."

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