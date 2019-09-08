08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Türkiye-Sırbistan maçından kareler

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları Ankara'da oynanan final mücadelesinde Sırbistan ile karşılaştı. İlk seti kazanarak öne geçen Filenin Sultanları uzatmalara giden mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak Avrupa ikincisi oldu. İşte dev finalden kareler...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 23:57
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Türkiye-Sırbistan maçından kareler
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Türkiye-Sırbistan maçından kareler
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Türkiye-Sırbistan maçından kareler
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Türkiye-Sırbistan maçından kareler
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Türkiye-Sırbistan maçından kareler
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