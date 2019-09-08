Türkiye - Sırbistan | CANLI
Filenin Sultanları, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan'la karşı karşıya geliyor.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükselen Türkiye, son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan'la kozlarını paylaşıyor.
Saat 19.45'de Ankara Spor Salonu'nda başlayan zorlu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 4 (2)
SIRBİSTAN: 2 (2)
İlk set: Türkiye 25-21 Sırbistan
İkinci set: Türkiye 21-25 Sırbistan
Üçüncü set: Türkiye 21-25 Sırbistan
Dördüncü set: Türkiye 25-22 Sırbistan
SALON: Ankara Spor Salonu
SAAT: 19.30
HAKEMLER: Agnieszka Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya)
YAYIN: TRT Spor
TÜRKİYE: Simge (L), Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Gözde, Meryem, Eda, Zehra, Aylin (L), Fatma, Ebrar
BAŞANTRENÖR: Giovanni Guidetti
SIRBİSTAN: Busa, Lazovic, M. Popovic, Mirkovic, Mihajlovic, Ognjenovic, Veljkovic, Pusic (L), Bjelica, Aleksic, S. Popovic (L), Boskovic, Milenkovic, Blagojevic
BAŞANTRENÖR: Zoran Terzic
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