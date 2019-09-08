09 Eylül 2019, Pazartesi

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Eda Erdem: Gönül isterdi ki altın madalya alalım

Gönül isterdi ki altın madalya alalım
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Giriş Tarihi: 09.09.2019

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde 'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Dündar ise şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını belirtti.

Turnuvanın genelinde çok iyi oynadıklarını vurgulayan Eda, "Final oynamamız beklenen bir şey değildi. Ama biz genç ekibimize rağmen seyircisinin muhteşem enerjisi ve desteğiyle final oynamayı başardık. 2-1 geriden gelip maçı tie-break'e uzattık. Dünya ve Avrupa'da bir numara olan takıma karşı bu şekilde mücadele etmek gurur verici." diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Eda, şöyle devam etti:

"Ancak spor böyle bir şey. Basit hatayı affetmiyor. gibi bir takıma karşı basit hata yapıyorsanız sonucu tabii ki olacaktır. Yine de takımımla çok gurur duyuyorum. İnanılmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bunu yabancı takım arkadaşlarımdan da duyuyorum. Gerçekten her anlamda katıldıkları en iyi Avrupa Şampiyonası olduğunu söylüyorlar. Ben de o kadar turnuva oynadım, bizim yaptığımız gibi turnuva yaşamadım. Gönül isterdi ki alalım ama 16 yıl sonra gümüş madalya da bence çok keyif verici. İnşallah bu takımın önü açık."

Eda, Ankara seyircisinden övgüyle bahsederek, "Ankara seyircisi voleybolu çok iyi biliyor. Voleybolu, 'Filenin Sultanları'nı çok seviyor. Rakibe inanılmaz baskı yapan bir seyircimiz var. Dolu tribünlere karşı oynamak çok keyifli. Salonlarda voleybol artık 12 bin seyirciden daha fazlasına hitap ediyor. Salonlarımızı daha fazla büyütmemiz lazım." şeklinde görüş belirtti.

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