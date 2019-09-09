09 Eylül 2019, Pazartesi
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Kupa töreninden kareler
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilen Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25 ve 15-13'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Türkiye, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı. 16 yıl sonra final maçına çıkan milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti. Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.
Giriş Tarihi: 09.09.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 00:03
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