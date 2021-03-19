Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan Galatasaray maçında sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin 71. dakikasında konuk ekipte Gökhan Akkan sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Karadeniz ekibinde 71. dakikada sakatlanan kaleci Gökhan Akkan oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26 yaşındaki file bekçisinin yerine Tarık Çetin girdi.











*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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