19 Mart 2021, Cuma

RİZESPOR

Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan Galatasaray maçında sakatlandı!

Maçta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında 'u konuk etti. Mücadelenin 71. dakikasında konuk ekipte Gökhan Akkan sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan 'da sakatlık şoku yaşanıyor. Karadeniz ekibinde 71. dakikada sakatlanan kaleci Gökhan Akkan oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26 yaşındaki file bekçisinin yerine Tarık Çetin girdi.





*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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